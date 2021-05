Di Tacchio | “Onorato di essere il capitano di questo gruppo Voglio giocarmi le mie carte in Serie A”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ildella Salernitana, Francesco Di, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Pescara che ha regalato laA ai granata. Queste le parole del centrocampista: “ildi questa squadra è un’emozione bellissima. Ringrazio tutti i ragazzi, ce lo siamo meritato. Ora ci godiamo la festa. Due anni fa eravamo ad un passo dallaC: è il mio terzo anno qui, ne ho viste di belle e di brutte. Il destino mi ha riservato questa bella soddisfazione, la più bella della mia carriera. Castori è arrivato con tanti volti nuovi. Ci ha preso per mano e ci ha portato alla vittoria nonostante le mille difficoltà incontrate. Sono pronto allaA: l’abbiamo conquistata sul campo ed a 31 annile mie ...

Castori ritorna in panchina: è guarito dal Covid. In attacco Gondo e Tutino, la coppia gol delle ultime imprese. La Salernitana giocherà con il lutto al braccio per onorare la memoria di Fulvio De Mai ...StampaLa Salernitana ha sconvolto la corsa alla promozione e adesso ha il destino nelle proprie mani. La vittoria allo scadere contro il Pordenone, decisa da un rigore al 95' di Tutino, ha portato la ...