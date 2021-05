De Luca | “Giornata indimenticabile | viviamola con responsabilità”

Leggi su anteprima24

"Unadi festa sportiva per Salerno", così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, si è espresso sui social complimentandosi con la Salernitana per il prestigioso traguardo della promozione in serie A raggiunto all'ultima. "Va reso merito alla società, alla squadra, all'allenatore e a una tifoseria che ha seguito con calore in un anno difficile l'avventura vincente della squadra. Bisogna vivere questi momenti con gioia, ma con grande. Facciamo in modo che questasia, anche nel ricordo di una persona straordinaria come Fulvio De Maio".