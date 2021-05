Covid | Sileri | “Con 30 milioni vaccinati via mascherina all’aperto”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quando sarà possibile togliersi la? Quando si raggiungerà quota 30dicontro il coronavirus. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a 24 Mattino su Radio 24. “Togliersi la? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30(la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche ladove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”, ha affermato. Quanto al coprifuoco “fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio ...