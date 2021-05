Covid, dati sui morti più bassi da ottobre? Dal governo solo promesse: riaperture, cosa non torna (Di lunedì 10 maggio 2021) Riaprire? Sì ma quando? Come? E in che modo? Mentre la Spagna tenta il ritorno alla normalità, in Italia si ipotizzano i tempi di una progressiva riapertura. Nulla di imminente, però il calo dei contagi fa ben sperare. Ieri - stando ai dati diffusi dal ministero della Salute - sono stati riscontrati 8.292 nuovi casi di Covid. Ma i tamponi realizzati, come tutti i fine settimana, sono stati "solo" 226.006 (venerdì ne erano stati fatti 338.436), mentre l'indice di positività è tornato a crescere al 3,6% (era al 3% solo 24 ore prima). C'è da dire che nelle ultime 24 ore i decessi causa Covid sono stati 139, il numero più basso dallo scorso 25 ottobre, quando se ne registrarono 128. Resta il fatto che dall'inizio della pandemia in Italia sono state registrate 122.833 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Riaprire? Sì ma quando? Come? E in che modo? Mentre la Spagna tenta il ritorno alla normalità, in Italia si ipotizzano i tempi di una progressiva riapertura. Nulla di imminente, però il calo dei contagi fa ben sperare. Ieri - stando aidiffusi dal ministero della Salute - sono stati riscontrati 8.292 nuovi casi di. Ma i tamponi realizzati, come tutti i fine settimana, sono stati "" 226.006 (venerdì ne erano stati fatti 338.436), mentre l'indice di positività èto a crescere al 3,6% (era al 3%24 ore prima). C'è da dire che nelle ultime 24 ore i decessi causasono stati 139, il numero più basso dallo scorso 25, quando se ne registrarono 128. Resta il fatto che dall'inizio della pandemia in Italia sono state registrate 122.833 ...

