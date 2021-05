Coronavirus | in Lombardia 23 decessi Sale ancora il tasso di positività | in netto calo gli ingressi in terapia intensiva

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il bollettino del 10 maggio Sono 3 i nuovipernelle terapie intensive della. Un dato in forte diminuzione rispetto a quello registrato dal bollettino regionale di ieri quando erano 24. Il totale dei ricoverati in area critica è di 479 (492 ieri), scende a quota 2.668 anche il numero complessivo di ricoveri ordinari (2.726 ieri). Sul fronte deiil monitoraggio di oggi, 10 maggio, segnala una diminuzione: 23 contro i 33 di ieri. Per un totale di vittime pari a 33.205. Nelle ultime 24 ore sono 583 i nuovi positivi registrati, inrispetto ai 1.326 di ieri, 1.584 di due giorni fa. Si dimezza il numero dei tamponi effettuati: oggi 16.223 contro i 32.298 del precedente monitoraggio. Arriva a 41.701 il numero delle persone attualmente positive, di cui ...

Mentre insi contano quasi 4500mila prenotazioni per vaccinarsi tra gli over 50, Pfizer e BioNTech fanno sapere che contro le varianti delnon è necessaria una nuova formula del vaccino. ...Protesta intitolata 'Buttiamo i menù', organizzata davanti alla sede della Regionedall'Unione Cuochi lombardi per chiedere date certe per la riapertura completa della loro attività. fmo/pc/gtrMilano, 10 mag. (Adnkronos) - “Un risultato straordinario: in meno di 24 ore hanno già prenotato e fissato un appuntamento circa 450mila cittadini”. Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia, ...Salute Roma - 10/05/2021 19:28 - Sono 5.080 i positivi al test del coronavirus in Italia in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 8.292.