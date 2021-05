Con il contagocce la disponibilità PS5 pure nel 2022 secondo fonti ufficiali (Di lunedì 10 maggio 2021) Per una disponibilità PS5 che soddisfi del tutto la domanda dei tanti gamer fan della console la strada è tutta in salita. Non solo in questo 2021continuerà ad esserci penuria della soluzione ma anche nel 2022 le cose non cambieranno poi così tanto, con sommo rammarico di tanti potenziali acquirenti. Quanto appena affermato non è riconducibile a indiscrezioni esterne al colosso nipponico, semmai ad alcune dichiarazioni di responsabili d’azienda. Sebbene abbia venduto 7,8 milioni di unità di PlayStation 5 al 31 marzo, sono in tanti (anzi in troppi) a secco della console. Entro la fine dell’anno in corso la previsione è quella di giungere a quota 14,8 milioni di unità piazzate sul mercato. Un numero fin troppo esiguo e che scatenerà di certo l’ormai consueta penuria di scorte soprattutto nel periodo pre-natalizio in cui i regali hi-tech sono sempre i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Per unaPS5 che soddisfi del tutto la domanda dei tanti gamer fan della console la strada è tutta in salita. Non solo in questo 2021continuerà ad esserci penuria della soluzione ma anche nelle cose non cambieranno poi così tanto, con sommo rammarico di tanti potenziali acquirenti. Quanto appena affermato non è riconducibile a indiscrezioni esterne al colosso nipponico, semmai ad alcune dichiarazioni di responsabili d’azienda. Sebbene abbia venduto 7,8 milioni di unità di PlayStation 5 al 31 marzo, sono in tanti (anzi in troppi) a secco della console. Entro la fine dell’anno in corso la previsione è quella di giungere a quota 14,8 milioni di unità piazzate sul mercato. Un numero fin troppo esiguo e che scatenerà di certo l’ormai consueta penuria di scorte soprattutto nel periodo pre-natalizio in cui i regali hi-tech sono sempre i ...

Advertising

messermoons : @prongsisheree @zziatizia ho provato la stessa frustrazione per un altro manga e ora ne pago le conseguenze jshjshj… - Aciredef5 : Già le dosi arrivano con il contagocce poi fanno errori del genere.... Beh che dire - noventano : @MariannaCafier1 Che tanto, con qualunque nome li si ordini, quei tipi là, te li mandano con il contagocce. - 053_Vince : @DavideDa3 Tu devi essere un altro che non ha capito il senso del tweet.....ma é tanto difficile da capire?.... con… - BiasiMonica : @noordungp Ciao Paolo! Buon lunedì ?? Diciamo che va...impegnata per l'ultimo periodo di scuola, un po' stanca di Tw… -