Claudia Pandolfi: “Ne possiedo circa mille” | Curiosa passione (Di lunedì 10 maggio 2021) Claudia Pandolfi, in un’intervista, ha confessato di avere una grande passione che l’ha portata ad accumulare un altissimo numero di oggetti: scopriamo di cosa si tratta. La passione di Claudia Pandolfi (Getty Images)Finalmente ritorna in tv l’amatissima attrice Claudia Pandolfi nella nuova serie di Rai 1 Chiamami ancora amore. La puntata andrà in onda stasera, lunedì 10 maggio, con gli episodi 3 e 4. La fiction è incentrata sulla crisi coniugale tra Anna ed Enrico, interpretati rispettivamente da Greta Scarno e Simone Liberati. La Pandolfi, invece, interpreta Rosa, l’assistente sociale che dovrà capire quale dei due coniugi è idoneo ad ottenere l’affidamento esclusivo del figlio della coppia. La fiction ha avuto un ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 maggio 2021), in un’intervista, ha confessato di avere una grandeche l’ha portata ad accumulare un altissimo numero di oggetti: scopriamo di cosa si tratta. Ladi(Getty Images)Finalmente ritorna in tv l’amatissima attricenella nuova serie di Rai 1 Chiamami ancora amore. La puntata andrà in onda stasera, lunedì 10 maggio, con gli episodi 3 e 4. La fiction è incentrata sulla crisi coniugale tra Anna ed Enrico, interpretati rispettivamente da Greta Scarno e Simone Liberati. La, invece, interpreta Rosa, l’assistente sociale che dovrà capire quale dei due coniugi è idoneo ad ottenere l’affidamento esclusivo del figlio della coppia. La fiction ha avuto un ...

Advertising

isideorlando : @egocentri_ca ?????????? amoooooo ma tu sei consapevole che francesca cavallin e claudia pandolfi faranno una serie tv insieme? - _Alessio_88 : @FredMosby_ finalmente per te anche se in minima parte la fiction di rai1 con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria - RaiPremium : Alle 21:20 la prima puntata di “Chiamami ancora amore” di Gianluca Maria Tavarelli con Greta Scarano, Simone Libera… - Cisco46allegro : RT @Raicomspa: #ChiamamiAncoraAmore con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi, questa sera alle 21.25 su #RaiUno - infoitcultura : Chiamami ancora amore replica prima puntata su Rai Premium e in streaming. La fiction con Greta Scarano e Claudia P… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Pandolfi CHIAMAMI ANCORA AMORE - Il 10 maggio la seconda parte su Rai1 E' una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, interpretata da Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, ...

Chiamami ancora amore, Greta Scarano svela: 'Anna paga per le sue scelte' ... 'Anna ha pagato per le scelte che ha fatto' Domani sera andrà in onda la seconda puntata di Chiamami ancora amore , la fiction con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi che ha debuttato ...

Claudia Pandolfi, nessuno immune da sofferenza ANSA Nuova Europa Chiamami ancora amore, le anticipazioni della seconda puntata La seconda puntata di Chiamami ancora amore, in onda lunedì 10 maggio alle 21.25 su Rai1, è un viaggio nel ''mistero'' dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitorial ...

Claudia Pandolfi, confessione privata: “Quando finisce un amore…” Chiamami ancora amore, Claudia Pandolfi fa una confessione privata: "Quando un amore finisce bisogna proteggersi" In Chiamami ancora amore la vediamo nei ...

E' una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, interpretata da Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di, ...... 'Anna ha pagato per le scelte che ha fatto' Domani sera andrà in onda la seconda puntata di Chiamami ancora amore , la fiction con Greta Scarano, Simone Liberati eche ha debuttato ...La seconda puntata di Chiamami ancora amore, in onda lunedì 10 maggio alle 21.25 su Rai1, è un viaggio nel ''mistero'' dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitorial ...Chiamami ancora amore, Claudia Pandolfi fa una confessione privata: "Quando un amore finisce bisogna proteggersi" In Chiamami ancora amore la vediamo nei ...