Blitz anti droga nel Parco Verde di Caivano, tra le piazze di spaccio più grandi d'Europa. 49 in manette (Di lunedì 10 maggio 2021) Duro colpo al traffico di droga nel Parco Verde di Caivano, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. I carabinieri del Comando provinciale di Napolihanno eseguito 49 misure cautelari. Nel comune di Caivano, nella provincia napoletana e in quelle di Bergamo, Isernia, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlì Cesena e Caserta, supportati dai Comandi dell'Arma territorialmente competenti, i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di NAPOLI, su richiesta della locale Direzione Distrettuale antimafia. Gli indagati, ritenuti vicini al clan "Sautto – Ciccarelli", sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini ...

