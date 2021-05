Bari - RIAPRONO GLI SPAZIO MUSEALI RIAPRE SPAZIO MURAT CON LA MOSTRA "Ingressi contingentati" (Di lunedì 10 maggio 2021) Le sue ceramiche sono riproduzioni di oggetti di uso quotidiano, in dimensioni reali, prive di funzionalità ma cariche di significati estetici e concettuali. Sono la protesta contro il consumismo ... Leggi su puglialive (Di lunedì 10 maggio 2021) Le sue ceramiche sono riproduzioni di oggetti di uso quotidiano, in dimensioni reali, prive di funzionalità ma cariche di significati estetici e concettuali. Sono la protesta contro il consumismo ...

Advertising

Ilikepuglia : Puglia torna in zona gialla, riaprono bar e ristoranti - silviaguerrini : RT @rep_bari: Puglia in zona gialla, è boom di prenotazioni in ristoranti e centri sportivi. Pochi i cinema che riaprono [di Gennaro Totori… - rep_bari : Puglia in zona gialla, è boom di prenotazioni in ristoranti e centri sportivi. Pochi i cinema che riaprono [di Genn… - Natocnlavaligia : Redazionale La Puglia si colora di giallo e riaprono le Grotte di Castellana in provincia di Bari. Con la Puglia c… - rep_bari : Castellana, riaprono le grotte: visite possibili dal 15 maggio con i protocolli di sicurezza [aggiornamento delle 0… -