Affitti a Milano, Airbnb e Comune firmano l'accordo. Canone concordato: ecco i vantaggi (Di lunedì 10 maggio 2021) Siamo quindi soddisfatti del fatto che, dopo l'accordo con immobiliare.it, anche Airbnb si sia resa disponibile a partecipare a questa sfida. Se la locazione nelle città è garanzia di vivacità e ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 10 maggio 2021) Siamo quindi soddisfatti del fatto che, dopo l'con immobiliare.it, anchesi sia resa disponibile a partecipare a questa sfida. Se la locazione nelle città è garanzia di vivacità e ...

Advertising

Gazzettadmilano : Affitti brevi, accordo tra Comune e AirBnB. - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: #Affitti , #Genova è la citta più economica d'Italia secondo uno studio #Tecnocasa. A Genova un monolocale costa 280€ al… - BabboleoNews : #Affitti , #Genova è la citta più economica d'Italia secondo uno studio #Tecnocasa. A Genova un monolocale costa 28… - Ale_De_Chirico : 'Un fondo affitti per le attività in crisi' - Giorno_Milano : FI: 'Fondo anti-crisi per gli affitti La Giunta stanzi 25 milioni di euro' -