Vaccini Covid nel mondo | somministrati oltre un miliardo di dosi ci sono Paesi a quota zero

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

Il Sole 24 ORE

Per il momento la Commissione Europea ha deciso di non rinnovare il contratto per ianti -prodotti da AstraZeneca. Lo ha comunicato il commissario Ue Thierry Breton, spiegando che la scadenza dell'attuale fornitura è prevista alla fine di giugno, poi si vedrà. Nessuna ...A livello mondiale, più di 200 altrianti -sono in fase di studio.A livello globale finora la media è di circa 16 dosi per ogni cento abitanti (l’Italia è a 38). Ma le differenze regionali sono fortissime. Con alcune sorprese: in Giappone per esempio la campagna non ...Clamorosa decisione della Commissione Europea su AstraZeneca: il contratto per i vaccini anti Covid sviluppati dall’azienda anglo-svedese non è stato ...