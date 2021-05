Vaccini a Napoli | 40 giorni per il richiamo di Pfizer e Moderna

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Un messaggio importante per gli utenti riguarda le nuove disposizioni in materia di seconda dose. Tutti coloro che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose deidovranno attendere non più 21per la seconda dose, bensì 40”. Lo rende noto l’Asl1 citando la nota del Ministero della Salute (prot. n.19748 del 05/05/2021) sull’estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccino a m-RNA () e la seconda dose del vaccino Vaxzevria. L’ASL1 Centro provvederà a nuove convocazioni tramite SMS nel quale sarà indicato giorno ora e luogo per la somministrazione della seconda dose. Seguendo gli indirizzi del Governo regionale, l’Asl si pone tra l’altro ...