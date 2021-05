Una Vita e Daydreamer, anticipazioni 10 maggio: una grave accusa (Di domenica 9 maggio 2021) Una Vita e Daydreamer tornano su Canale 5 lunedì 10 maggio, a partire dalle ore 14,15, per regalare una settimana di grandi emozioni al pubblico dell'Ammiraglia Mediaset. In particolare, ad Acacias arriverà il Natale e non per tutti i vicini sarà un'occasione di gioia e spensieratezza, mentre, per quanto concerne la soap opera turca, non mancheranno i problemi di lavoro legati all'agenzia con Cengiz che dovrà fare un'amara riflessione sul suo ruolo. Una Vita, trama puntata lunedì 10 maggio: Ursula tormenterà Genoveva La trama di Una Vita di lunedì 10 maggio rivela che, in occasione della vigilia di Natale, ad Acacias i vicini si riuniranno con le proprie famiglie. Nel frattempo, Israel, dopo aver confessato la sua vera identità a Marcia, le ribadirà di amarla ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 9 maggio 2021) Unatornano su Canale 5 lunedì 10, a partire dalle ore 14,15, per regalare una settimana di grandi emozioni al pubblico dell'Ammiraglia Mediaset. In particolare, ad Acacias arriverà il Natale e non per tutti i vicini sarà un'occasione di gioia e spensieratezza, mentre, per quanto concerne la soap opera turca, non mancheranno i problemi di lavoro legati all'agenzia con Cengiz che dovrà fare un'amara riflessione sul suo ruolo. Una, trama puntata lunedì 10: Ursula tormenterà Genoveva La trama di Unadi lunedì 10rivela che, in occasione della vigilia di Natale, ad Acacias i vicini si riuniranno con le proprie famiglie. Nel frattempo, Israel, dopo aver confessato la sua vera identità a Marcia, le ribadirà di amarla ...

