Tutte le lezioni (anche per l’Italia) della vittoria di Ayuso (Pp) a Madrid (Di domenica 9 maggio 2021) I madrileni hanno premiato la gestione Ayuso, soprattutto quella della pandemia, la sua politica di aperture controllate, la logica non punitiva nei confronti dell’economia e della libertà di movimento, l’equilibrio tra salute e rispetto dei diritti dei cittadini. L’analisi di Enzo Reale per Atlantico Quotidiano Il social-populismo si ferma alle porte di Madrid. Le elezioni anticipate nella comunità della capitale confermano la presidenza di Isabel Díaz Ayuso (PP), ma lo fanno consegnando al centrodestra una rappresentanza più che doppia rispetto al 2019 (65 seggi) e ridimensionando in maniera inappellabile il Partito Socialista (PSOE), al governo del Paese dal 2018. Per il sanchismo, complice anche un candidato inconsistente, il tonfo è stato ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) I madrileni hanno premiato la gestione, soprattutto quellapandemia, la sua politica di aperture controllate, la logica non punitiva nei confronti dell’economia elibertà di movimento, l’equilibrio tra salute e rispetto dei diritti dei cittadini. L’analisi di Enzo Reale per Atlantico Quotidiano Il social-populismo si ferma alle porte di. Le eanticipate nella comunitàcapitale confermano la presidenza di Isabel Díaz(PP), ma lo fanno consegnando al centrodestra una rappresentanza più che doppia rispetto al 2019 (65 seggi) e ridimensionando in maniera inappellabile il Partito Socialista (PSOE), al governo del Paese dal 2018. Per il sanchismo, compliceun candidato inconsistente, il tonfo è stato ...

Advertising

ItalyMFA : Una serie di appuntamenti in programma in Italia e nel mondo fino al 2023, dedicate a #LeonardoSciascia. Tutte le i… - encarna80000 : RT @IlardiBarbara: Aspettando Ozgur e Ezgi in Lezioni D'amore ?????buon sabato a tutte e buon fine settimana. #CanYaman #OzgeGürel @canya… - sunlikesme : @portamiviia Io ho frequentato la scuola per un mese tutte le lezioni, dopo di che ho scaricato un app per pc che m… - BadorreyMar : RT @IlardiBarbara: Aspettando Ozgur e Ezgi in Lezioni D'amore ?????buon sabato a tutte e buon fine settimana. #CanYaman #OzgeGürel @canya… - ardigiorgio : @ManuelPeruzzo E la superiorità della cuccarini su arisa si magna tutte le lezioni contro i vecchi che possono mori… -