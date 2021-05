Terrorismo | Fico “Ristabilire verità e giustizia per nuove generazioni”

(Di domenica 9 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “pienaè un passaggio ineludibile anche per trasmettere la memoria degli anni di piombo alle giovani. I ragazzi e le ragazze hanno il diritto ed il dovere di comprendere sino in fondo il senso e le responsabilità di quanto accaduto, di essere messi così in guardia contro i pericoli di tutti radicalismi. Solo così potranno essere a pieno titolo cittadini responsabili e determinati nel difendere con intransigenza le ragioni della democrazia e delle libertà fondamentali”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto, in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria dedicato alle vittime dele delle stragi di tale matrice. “Ringrazio tutte le scuole – ha aggiunto – che hanno preso parte al concorso e ...

... Roberto Fico. Nel corso della cerimonia, nell'emiciclo si sono alternate le testimonianze di alcuni familiari di vittime del terrorismo: Mario Tuttobene, in memoria del padre, Colonnello dell'Arma ...Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati alla cerimonia della giornata della memoria per le vittime del terrorismo, riconciliazione solo con giustizia - "Non può esserci ...Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. "Ringrazio tutte le ...ROMA (ITALPRESS) – "Ristabilire piena verità e giustizia è un passaggio ineludibile anche per trasmettere la memoria degli anni di piombo alle giovani generazioni. I ragazzi e le ragazze hanno il diri ...