Scampato pericolo per il razzo cinese, ma ne restano altri quattro a rischio. L’esperto: «La Cina non ha previsto un sistema di controllo» (Di domenica 9 maggio 2021) Mezzo mondo con la testa in su, a cercare nel cielo un punto luminoso, un’avvisaglia del razzo lanciato in orbita dalla Cina e sul quale le autorità di Pechino avevano perso il controllo. Alla fine, i detriti di un colosso da 30 tonnellate e alto 18 metri sono piombati nell’Oceano Indiano, in un’area non troppo distante dalle Maldive. Nessun danno alla popolazione. Ma la storia del razzo “Lunga Marcia 5B” potrebbe ripetersi, con la previsione di almeno altri quattro lanci cinesi entro il 2022, indispensabili per ultimare la stazione spaziale made in China, la Tiangong 3. «Non è la prima volta che capita un caso del genere. A causare questo tipo di grana è il fatto che la tecnologia spaziale cinese non ha previsto per i lanciatori “Lunga Marcia” una ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Mezzo mondo con la testa in su, a cercare nel cielo un punto luminoso, un’avvisaglia dellanciato in orbita dallae sul quale le autorità di Pechino avevano perso il. Alla fine, i detriti di un colosso da 30 tonnellate e alto 18 metri sono piombati nell’Oceano Indiano, in un’area non troppo distante dalle Maldive. Nessun danno alla popolazione. Ma la storia del“Lunga Marcia 5B” potrebbe ripetersi, con la previsione di almenolanci cinesi entro il 2022, indispensabili per ultimare la stazione spaziale made in China, la Tiangong 3. «Non è la prima volta che capita un caso del genere. A causare questo tipo di grana è il fatto che la tecnologia spazialenon haper i lanciatori “Lunga Marcia” una ...

