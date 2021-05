Sangue nelle feci: cosa significa e quando preoccuparsi. (Di domenica 9 maggio 2021) Sangue nelle feci: cosa può significare? Come capire se occorre preoccuparsi o meno? Il Sangue nelle feci è una manifestazione di problematica tipica del tratto digerente. significa che in un punto del tratto digerente avviene una piccola perdita ematica. Patologie associabili. Il Sangue nelle feci può essere associato alle seguenti patologie: Anemia; Ascesso perianale; Ebola; Carcinoma della cervice uterina; Cirrosi epatica; Ulcera peptica; Emorroidi, Ragadi anali o proctite; Dengue; Polipi intestinali; Clamidia; Tumore del colon-retto, dello stomaco, dell’ano; Diverticolite; Salmonella; Gonorrea; Gastroenterite Colite; Gastroenterite virale; IRC; Morbo di ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)puòre? Come capire se occorreo meno? Ilè una manifestazione di problematica tipica del tratto digerente.che in un punto del tratto digerente avviene una piccola perdita ematica. Patologie associabili. Ilpuò essere associato alle seguenti patologie: Anemia; Ascesso perianale; Ebola; Carcinoma della cervice uterina; Cirrosi epatica; Ulcera peptica; Emorroidi, Ragadi anali o proctite; Dengue; Polipi intestinali; Clamidia; Tumore del colon-retto, dello stomaco, dell’ano; Diverticolite; Salmonella; Gonorrea; Gastroenterite Colite; Gastroenterite virale; IRC; Morbo di ...

