Russia: Meloni, 'Ue dialoghi per non consegnarla alla Cina' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo curare i rapporti con la Russia per evitare di consegnarla armi e bagagli a un asse con la Cina. Sarebbe devastante per gli interessi europei e occidentali". Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un passo del libro 'Io sono Giorgia' pubblicato da 'La Stampa'. "Certo, per volerlo .aggiunge la leader di Fdi- bisogna essere in due e anche Mosca deve fare seri passi avanti verso la comunità internazionale. Ricordo spesso col sorriso quando Berlusconi veniva ad Atreju a raccontarci i momenti in cui, da presidente del Consiglio, si era adoperato per evitare la guerra tra Russia e Georgia. Non so se sia effettivamente andata così ma ricordo bene quello che venne chiamato lo 'spirito di Pratica di Mare', quando alle porte di Roma, si svolse un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo curare i rapporti con laper evitare diarmi e bagagli a un asse con la. Sarebbe devastante per gli interessi europei e occidentali". Lo scrive Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un passo del libro 'Io sono Giorgia' pubblicato da 'La Stampa'. "Certo, per volerlo .aggiunge la leader di Fdi- bisogna essere in due e anche Mosca deve fare seri passi avanti verso la comunità internazionale. Ricordo spesso col sorriso quando Berlusconi veniva ad Atreju a raccontarci i momenti in cui, da presidente del Consiglio, si era adoperato per evitare la guerra trae Georgia. Non so se sia effettivamente andata così ma ricordo bene quello che venne chiamato lo 'spirito di Pratica di Mare', quando alle porte di Roma, si svolse un ...

