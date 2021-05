"Quella volta con Formigli…". Meloni impensabile, quello che mai aveva raccontato sullo “scontro acceso” a PiazzaPulita (Di domenica 9 maggio 2021) Mi fanno arrabbiare quelle trasmissioni televisive che ti invitano fingendo di essere interessate al tuo punto di vista, seppure non condiviso, e poi ti costruiscono intorno una specie di circo nel quale tu, inevitabilmente, devi fare la parte del mostro da additare, della bestia feroce, se possibile da addomesticare. Ne ho viste a decine, e a un certo punto ho smesso di stare al gioco. Semi consideri così impresentabile, pericolosa, agghiacciante, per coerenza non dovresti tentare di alzare lo share usandome e le idee delle quali sono portatrice. Una sera mi trovo a PiazzaPulita, su La7. Corrado Formigli, il suo storico conduttore,la tocca subito piano: «Quando io la vedo con sua figlia in braccio penso che tutti abbiamo dei sogni per questi figli, vorremmo per loro il massimo e ci facciamo un mazzo così per dare loro delle chance. Poimi viene in mente questa bambina. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Mi fanno arrabbiare quelle trasmissioni televisive che ti invitano fingendo di essere interessate al tuo punto di vista, seppure non condiviso, e poi ti costruiscono intorno una specie di circo nel quale tu, inevitabilmente, devi fare la parte del mostro da additare, della bestia feroce, se possibile da addomesticare. Ne ho viste a decine, e a un certo punto ho smesso di stare al gioco. Semi consideri così impresentabile, pericolosa, agghiacciante, per coerenza non dovresti tentare di alzare lo share usandome e le idee delle quali sono portatrice. Una sera mi trovo a, su La7. Corrado Formigli, il suo storico conduttore,la tocca subito piano: «Quando io la vedo con sua figlia in braccio penso che tutti abbiamo dei sogni per questi figli, vorremmo per loro il massimo e ci facciamo un mazzo così per dare loro delle chance. Poimi viene in mente questa bambina. ...

Advertising

teatrolafenice : ?? A quest'ora andava in scena per la prima volta nel 1897 'La boheme' di Ruggero Leoncavallo.Condividiamo volentier… - _MrFrancis : Una volta mi fu detto che tra amici, ci si può sentire anche solo una volta l'anno, e quella volta sarà sufficiente… - alexrussof : RT @LaraJeanReal: //FAMO CHE STORMY TORNA ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO LA SERA DAI DIGLIELO TU CHE QUELLA SOKKOLA NON MI CAGA - gv1v_ : RT @artsjoon_: Namjoon è così piccolo e prezioso e adoro come ogni volta condivide con noi ciò che ama di più; con poco riesce sempre a tra… - ViewtifulMax : I complimenti di oggi vanno a @UnieuroNews, la catena che ti fa fare i resi a patto di spendere esattamente quella… -