Napoli, l’agente di Osimhen: “Vuole giocare la Champions League con questa maglia” (Di domenica 9 maggio 2021) William D’Avila, agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ orgoglioso di vestire questa maglia e si trova bene. Poi quando arrivano i gol è tutto più facile. Victor ci tiene a ringraziare il club per averlo aspettato tra infortunio e Covid-19. La fiducia dell’ambiente gli fa bene e lo aiuta a segnare. I giudizi negativi? Non li abbiamo mai ascoltati. E’ normale che ci siano tante aspettative per un giocatore pagato così tanto, ma a volte serve solo un po’ di tempo“. l’agente del nigeriano ha poi aggiunto: “Gattuso è un ottimo tecnico, il rapporto tra i due è fantastico. Galtier a Napoli l’anno prossimo? Non so nulla. Victor Vuole giocare la Champions con ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) William D’Avila, agente dell’attaccante delVictor, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “E’ orgoglioso di vestiree si trova bene. Poi quando arrivano i gol è tutto più facile. Victor ci tiene a ringraziare il club per averlo aspettato tra infortunio e Covid-19. La fiducia dell’ambiente gli fa bene e lo aiuta a segnare. I giudizi negativi? Non li abbiamo mai ascoltati. E’ normale che ci siano tante aspettative per un giocatore pagato così tanto, ma a volte serve solo un po’ di tempo“.del nigeriano ha poi aggiunto: “Gattuso è un ottimo tecnico, il rapporto tra i due è fantastico. Galtier al’anno prossimo? Non so nulla. Victorlacon ...

Advertising

sportface2016 : #Napoli, l’agente di #Osimhen: “Vuole giocare la Champions League con questa maglia” - cmdotcom : Agente #Osimhen: 'Futuro: a #Napoli sta bene, vuole la Champions. Se ha sentito #Galtier per l'anno prossimo? Non s… - Ed_B_one4 : RT @GrenadierWaffen: #Osimhen show, parla l'agente: 'Macchina da gol. Futuro? A #Napoli sta bene e si sente a casa, è come essere in Africa… - Luca_R__ : RT @GrenadierWaffen: #Osimhen show, parla l'agente: 'Macchina da gol. Futuro? A #Napoli sta bene e si sente a casa, è come essere in Africa… - GrenadierWaffen : #Osimhen show, parla l'agente: 'Macchina da gol. Futuro? A #Napoli sta bene e si sente a casa, è come essere in Afr… -