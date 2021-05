Messaggi WhatsApp e sms sono prove (Di domenica 9 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, sms e WhatsApp riprodotti in foto sono ammissibili nel processo penale perché documenti ai sensi dell'art 234 c.p.p. Leggi su studiocataldi (Di domenica 9 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, sms eriprodotti in fotoammissibili nel processo penale perché documenti ai sensi dell'art 234 c.p.p.

