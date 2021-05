Lost Judgment | il sequel che tutti volevano ha una data d’uscita

(Di domenica 9 maggio 2021) Preannunciato qualche giorno fa con un leak del PlayStation Store, Sega ha ufficialmente annunciatocon tanto di trailer eè un titolo spin-off della serie di Yakuza uscito su PlayStation 4 nel 2019 in Europa. Un titolo che, dopo la conclusione delle vicende che avevano come protagonista Kazuma Kiryu, era riuscito a conquistare il cuore digli appassionati della serie di Sega, ricevendo anche ottime valutazioni da parte della critica specializzata. Arrivato da pochissimo anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Google Stadia, gli annunci a temanon si sono sicuramente quietati, anzi. Dopo l’apparizione di uno strano countdown sui canali ufficiali di Sega, negli scorsi giorni un leak (un errore sembra) del ...

In seguito all'annuncio di, Toshihiro Nagoshi e Kazuki Hosokawa di Ryu ga Gotoku Studios hanno raccontato ai microfoni di IGN US di come Yakuza ecoesisteranno, offrendo due ...I fan di Yakuza oggi potranno gioire perché SEGA ha da poco annunciato con un favoloso trailer, che potrete trovare alla fine di questa notizia,, sequel dell'ottimo titolo uscito ormai tre anni fa. Toshihiro Nagoshi non ha mai nascosto il desiderio di trasformare il progetto in una vera e propria saga . Il primo capitolo ha avuto ...In attesa dell'uscita di Lost Judgment, il cui titolo completo dovrebbe essere Lost Judgment: Unjudged Memory, vi ricordiamo che potete recuperare il prequel su tutte le piattaforme sopracitate anche ...Il titolo è comparso già questa mattina sul PlayStation Store, ma attraverso un live streaming il gioco è stato presentato ufficialmente. Dopo un lungo countdown apparso settimane fa, Sega ha finalmen ...