L’importanza della salute dentale nella donna in gravidanza

(Di domenica 9 maggio 2021) La gravidanza è un periodo molto pieno per la donna: esami, controlli, test fisici da sostenere per controllare che tutto proceda per il meglio… È facile scordarsi di fare un check up medico in altre parti del corpo. Invece, è quanto mai importante ricordarsi anche della salute orale, in quanto gli elevati livelli di estrogeni circolanti nell’organismo causano alcune modificazioni della mucosa orale che accompagnano la gestazione e possono determinare un aumento delle patologie odontoiatriche, rendendo necessario l’intervento del dentista.