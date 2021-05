Lanfranco Pace | il giornalista ex marito di Giovanna Botteri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 maggio 2021)è un volto noto del mondo del giornalismo e dell’informazione. Un’importante carriera con alle spalle il matrimonio con la sua collega, la, volto noto della Rai che sarà oggi in collegamento da Mara a Domenica In. Scopriamo di più sul noto, dalla sua carriera alla vita privata. Come la sua ex moglie,, ha lavorato in televisione per trasmissioni come Otto e Mezzo su La7. Volto noto del programma ha curato, in precedenza, il servizio di apertura che viene chiamato Il Punto. Nel 2008 è diventato conduttore per alcuni mesi prendendo il posto di Giuliano Ferrara. Dopo essersi diplomato nel 1963,, si iscrive alla facoltà di ingegneria a Roma. L’anno successivo entra a far parte ...