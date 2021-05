Juric | ' Il silenzio della società è una mancanza di rispetto'

(Di domenica 9 maggio 2021) VERONA - "Ho un rapporto fantastico con Tony D'Amico: in 2 anni abbiamo fatto un lavoro incredibile. E' un brutto segnale il fatto che lanon parli con me malgrado la salvezza già acquisita: è ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'Arena: 'Il silenzio a volte logora, Juric cosa fara da grande?' - TuttoHellasVer1 : L'Arena: 'Il silenzio a volte logora, Juric cosa fara da grande?' -

Ultime Notizie dalla rete : Juric silenzio

Corriere dello Sport.it

Lancia il sasso e non nasconde la mano Ivandopo l'1 - 1 con il Torino, sottolineando ildel Verona sui programmi futuri. "Abbiamo fatto bellissime partite e fatico a rimproverare i ...Il lungostampa partenopeo, iniziato dopo alcune dichiarazioni del tecnico contro la ... Alla fin fine se il Napoli lo tiene fa meglio che prendere un Semplici o unche con grandi piazze ...Marino Bartoletti è intervenuto ad 'Arena Maradona', trasmissione di Radio CRC, per parlare del Napoli: 'Gennaro Gattuso andrà via a fine stagione? Magari anche facendosi affittare Villa Bellini, dove ...La giornalista Ivana Marcellino ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: 'L'allenatore ex Inter Luciano Spalletti avrebbe detto di no all'invito perché impegnato con la sua squadra Luciano Spalle ...