Giro d'Italia 2021: Tim Merlier brucia tutti in volata a Novara, si arrendono Nizzolo e Viviani (Di domenica 9 maggio 2021) Subito una volata ad altissima velocità nella prima tappa in linea del Giro d'Italia 2021, la seconda frazione, con partenza da Stupinigi ed arrivo a Novara. Ad imporsi, con un colpo da maestro, l'ex campione del Belgio Tim Merlier: per il corridore dell'Alpecin-Fenix primo successo della carriera in un Grande Giro. Nessun problema per Filippo Ganna che mantiene saldo il simbolo del primato. Pronti, via ed è andata subito la prima fuga di questa Corsa Rosa. Tre italiani protagonisti della prima metà di gara: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané). Comune accordo per il terzetto, con la INEOS Grenadiers a gestire la situazione nel plotone. A circa 100 chilometri dal traguardo è cambiata ...

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1? ?? Torino - Torino @TISSOT ITT ?????? New best time! | Nuovo miglior tempo! ??????… - OA_Sport : Tim Merlier vince la prima volata del Giro d'Italia avanti a Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. Altri tre azzurri fra… - DamianoOrsi1 : RT @Sebastiano73: Il tifo bello x il giro d'Italia #JuventusMilan #JuveMilan -