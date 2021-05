Draghi | ' Riapriamo ma con la testa' Coprifuoco ritardato?

(Di domenica 9 maggio 2021) L'Italia studia il calendario per le nuove riaperture, in modo graduale, come vuole il premier. Con un'ordinanza da oggi le Rsa riaprono alle visite dei parenti muniti di apposite certificazioni. Si ...

L'Italia studia il calendario per le nuove riaperture, in modo graduale, come vuole il premier. Con un'ordinanza da oggi le Rsa riaprono alle visite dei parenti muniti di apposite certificazioni. Si ...Dal 26 aprile, il giorno della prima riapertura, ricorda, i ricoveri sono calati, così le ... L'importante, ribadisce il premier, è la gradualità: 'ma usando la testa. Io voglio ..."Io, come la maggior parte degli italiani, voglio riaprire. Ma bisogna farlo in sicurezza, quindi calcolando bene il rischio che si corre".I nuovi dati della pandemia fanno ben sperare per le riaperture. Il premier: "Voglio quello che desiderano i cittadini, ma con cautela" ...