Continueremo a trattare il tema Ranucci da Fazio non molla Renzi Report parlerà ancora dell' incontro con Mancini

(Di domenica 9 maggio 2021) "In seguito alla nostra trasmissione, poco prima che andassimo in onda, c'è stata l'annuncio di un'interpellanza parlamentare da parte di alcuni esponenti di Italia Viva.iltrae l'agente segreto, che era stato ripreso da una professoressa il 23 dicembre.". Così Sigfrido, ospite di Fabioa Che Tempo che Fa in onda su Rai Tre, annuncia che la puntata didi domani sera, lunedì 10 maggio, si occuperàin autogrill tra Matteoe l'agente segreto Marcoall'antivigilia di Natale. L'ex premierha presentato querela nei ...

Liberoquotidiano.it

