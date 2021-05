Chernobyl | registrate nuove fissioni nucleari all’interno dei reattori Gli scienziati non escludono “la possibilità di un incidente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Il reattore numero quattro della centrale nucleare ditorna a tremare. Nelle masse di uranio sepolte nello stesso impianto esploso nel 1986 nella città ucraina, sono riprese reazioni di fissione nucleare. L’evento ha suscitato interesse da parte degli, anche se ovviamente le conseguenze non possono essere paragonabili a quello che accadde 35 anni fa. “E’ come se ci fossero tizzoni in un barbecue“, dice Neil Hyatt, chimico dei materialiall’Università di Sheffield, in una intervista alla rivista Science. Stando a quanto ha spiegato Anatolii Doroshenko, dell’Istituto per i problemi di sicurezza degli impiantidi Kiev, i sensori hanno registrato l’aumento del numero di neutroni, segnale di una reazione di fissione nucleare in corso. “Ci sono molte incertezze – aggiunge invece Maxim ...