Auditel Uomini e Donne | ecco qual è la puntata più vista della settimana dal 3 al 7 maggio 2021

(Di domenica 9 maggio 2021) Come ogni sabatoi datidi, il dating show condotto da Maria De Filippi. Anche in questai telespettatori hanno confermato l’affetto per il programma che li ha tenuti davanti allo schermo. Vediamo ora i dati di ascolto del Trono Classico e del Trono Over e lache ha vinto. Lapiùè stata quella di mercoledì cinquenellae Armando Incarnato è stato rimproverato da Maria De Filippi. Laha intrattenuto 2.847.000 spettatori ed uno share del 23.4%. Al secondo posto troviamo l’appuntamento di venerdì settecon 2.814.000 spettatori ed uno share del 23.4%. In ...

Auditel #UominieDonne, ecco qual è la puntata più vista della settimana dal 3 al 7 maggio 2021 #AscoltiTv

...31%) 6) L'isola dei famosi, Canale5: 2.858.000 spettatori (share 16,85%) 7) Uomini e donne, Canale5:... Rai1: 2.148.000 spettatori (share 20,79%)