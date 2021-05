Arriva Lidl a Monreale, commercianti sul piede di guerra, “Chiuderemo tutti” (Di domenica 9 maggio 2021) commercianti Monrealesi contro il progetto di costruzione di un centro Lidl a Monreale. Una cinquantina di negozianti Monrealesi hanno sottoscritto un appello con il quale viene sottolineata la propria assoluta contrarietà. Il progetto del nuovo centro Lidl, che dovrebbe sorgere in Circonvallazione, almeno secondo i negozianti Monrealelesi, potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo di grazia alla già debole economia cittadina. Il rischio è che la desertificazione commerciale già in atto a Monreale possa essere ulteriormente aggravata dalla nascita dello store Lidl con la conseguente perdita di posti di lavoro. Così i negozianti Monrealelesi delle varie categorie commerciali hanno dato vita ad un comitato spontaneo. ... Leggi su monrealelive (Di domenica 9 maggio 2021)si contro il progetto di costruzione di un centro. Una cinquantina di negoziantisi hanno sottoscritto un appello con il quale viene sottolineata la propria assoluta contrarietà. Il progetto del nuovo centro, che dovrebbe sorgere in Circonvallazione, almeno secondo i negoziantilesi, potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo di grazia alla già debole economia cittadina. Il rischio è che la desertificazione commerciale già in atto apossa essere ulteriormente aggravata dalla nascita dello storecon la conseguente perdita di posti di lavoro. Così i negoziantilesi delle varie categorie commerciali hanno dato vita ad un comitato spontaneo. ...

