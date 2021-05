Amici 20, Alessandro scoppia in lacrime durante la semifinale: l’importante proposta di lavoro (Di domenica 9 maggio 2021) Alessandro Cavallo è stato sicuramente tra i protagonisti di quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è riuscito a conquistare tutto il pubblico da casa, che continua a sostenerlo nella sua corsa alla vittoria, ma non solo. Infatti, anche i professori della scuola hanno più volte apprezzato il suo talento e, proprio … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 9 maggio 2021)Cavallo è stato sicuramente tra i protagonisti di quest’ultima edizione didi Maria De Filippi. Il ballerino è riuscito a conquistare tutto il pubblico da casa, che continua a sostenerlo nella sua corsa alla vittoria, ma non solo. Infatti, anche i professori della scuola hanno più volte apprezzato il suo talento e, proprio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

