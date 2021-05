X-O Manowar riuscirà a essere l’eroe di cui il Mondo ha bisogno?

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 8 maggio 2021) L’antico condottiero Aric di Dacia è il solo a poter resistere al terribile attacco di una forza futuristica ai danni del Pianeta. Ma Aric, principe guerriero visigoto del quinto secolo dopo Cristo, venne rapito e ridotto in schiavitù dalla razza aliena nota come “la Vigna”. Sfuggito al suo controllo, Aric si è legato alla straordinaria armatura senziente Shanhara, divenendo X-O, l’arma più potente dell’universo. Tornati sulla Terra ai giorni nostri, Aric e Shanhara usano i loro straordinari poteri per il bene dell’umanità. Ma il genere umano ha altre intenzioni… La nuova serie del personaggio principale dell’Universo Valiant sta per arrivare ufficialmente in Italia dal 12 maggio con il primo volume di X-O(2021), scritto da Dennis “Hopeless” (Star Wars: Darth Vader–Dark Visions) e illustrato dal talento italiano ...