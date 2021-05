WTA Saint-Malo 2021: Jasmine Paolini si qualifica per la finale, Gracheva sconfitta in due set (Di sabato 8 maggio 2021) Jasmine Paolini si qualifica per la finale del WTA 125 di Saint-Malo, superando con il punteggio di 6-3 6-1 la russa Varvara Gracheva in due set. Un risultato, quello della giocatrice toscana, che le consente di risalire al numero 93 e sognare, in caso di successo, il primo ingresso tra le migliori 90 del mondo. Attende ora una tra la francese Harmony Tan e la svizzera Viktorija Golubic. Dopo tre game di fila tenuti a 30 da Gracheva, è Paolini ad avere i primi problemi, dovendo salvare tre palle break in un gioco lungo 18 punti. E la chiave di volta dell’incontro è proprio qui, dal momento che sul 3-3 l’italiana toglie il servizio alla russa, per poi farlo una seconda volta in chiusura di primo set (6-3). Più che un dominio ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)siper ladel WTA 125 di, superando con il punteggio di 6-3 6-1 la russa Varvarain due set. Un risultato, quello della giocatrice toscana, che le consente di risalire al numero 93 e sognare, in caso di successo, il primo ingresso tra le migliori 90 del mondo. Attende ora una tra la francese Harmony Tan e la svizzera Viktorija Golubic. Dopo tre game di fila tenuti a 30 da, èad avere i primi problemi, dovendo salvare tre palle break in un gioco lungo 18 punti. E la chiave di volta dell’incontro è proprio qui, dal momento che sul 3-3 l’italiana toglie il servizio alla russa, per poi farlo una seconda volta in chiusura di primo set (6-3). Più che un dominio ...

