Vaccini | Draghi | accelerare e aumentare la produzione

(Di sabato 8 maggio 2021) "In Europa dobbiamo continuare adle vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la". E' questa la linea che il premier Marioha assunto ieri sera nel suo primo ...

Il monito di- si aggiunge - è rivolto anche a quei Paesi che ancora pongono blocchi alle ...Michel ha affermato che l'Ue sta "facendo progressi" nella produzione e distribuzione dei...Il monito diè rivolto in particolare anche a quei Paesi che ancora pongono blocchi alle esportazioni mentre l'Ue esporta l'80% della propria produzione. 8 maggio 2021Vaccini, Draghi: “Brevetti liberi perché siamo di fronte a un evento unico. Milioni di persone che non sono in condizione di acquistare i vaccini stanno morendo. Le case farmaceutiche hanno ricevuto f ...Il Green Pass o Pass vaccinale per viaggiare può valere fino a 50 miliardi e salvare il turismo italiano in vista dell'estate.