Un giovane su due sta davanti agli schermi digitali almeno 8 ore al giorno (Di sabato 8 maggio 2021) Le relazioni nello spazio digitale non bastano: l'80% vive emozioni negative. In mancanza della scuola e di altri ritrovi abituali come palestre, piscine, laboratori teatrali, la tecnologia, come era prevedibile, si afferma come strumento di "sopravvivenza", unica strada per costruire o mantenere relazioni umane, seppur mediate. Ma gli schermi non bastano a simulare la realtà. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021) Le relazioni nello spazio digitale non bastano: l'80% vive emozioni negative. In mancanza della scuola e di altri ritrovi abituali come palestre, piscine, laboratori teatrali, la tecnologia, come era prevedibile, si afferma come strumento di "sopravvivenza", unica strada per costruire o mantenere relazioni umane, seppur mediate. Ma glinon bastano a simulare la realtà. L'articolo .

