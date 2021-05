Ue, Draghi: con Gb l'impegno su sociale sarebbe stato difficile (Di sabato 8 maggio 2021) La dichiarazione sociale di Porto "credo che non sarebbe stata possibile se la Gran Bretagna fosse ancora uno stato membro, che si era opposto a ogni azione in questo campo, ritenendo che fosse un'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) La dichiarazionedi Porto "credo che nonstata possibile se la Gran Bretagna fosse ancora unomembro, che si era opposto a ogni azione in questo campo, ritenendo che fosse un'...

Advertising

CarloCalenda : Le spaccature nel cdx e nell’asse PD-5S (ormai praticamente un partito unico vista la proposta di baratto Regione-C… - La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio al governo #Draghi sulla gestione dei vaccini: 'Le 500mila somministraz… - NicolaPorro : Numeri in calo, situazione più tranquilla di un anno fa di questi tempi, qualche terapia in più e soprattutto vacci… - MarykoMayko : @laura_ceruti @matteorenzi Secondo me, con Draghi abbiamo la speranza di riuscire ad invertire la rotta (sempre che… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Abbiamo chiesto con molta enfasi che commissione e parlamento Ue procedano con la massima rapidità' al Green pas… -