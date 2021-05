Teramo, la squadra atterra a Palermo: i convocati di Paci e l’esito dell’ultimo ciclo di tamponi (Di sabato 8 maggio 2021) Il Teramo è atterrato a Palermo.Sono cinque gli indisponibili in casa Teramo: ai lungodegenti Di Matteo e Minelli, si aggiungono gli infortunati Diakite e Viero, oltre a Vitturini (risentimento muscolare). Inoltre, il club biancorosso ha reso noto che anche l'ultima serie di tamponi anti-Covid 19 è risultata essere negativa per i rispettivi Gruppi squadra: la gara di domani è, pertanto, confermata alle ore 15.30.Di seguito la lista completa dei 22 convocati:PORTIERI: 12 D'Egidio, 22 Lewandowski, 1 Valentini.DIFENSORI: 19 Bellucci, 18 Lasik, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini, 4 Trasciani.CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 35 Lombardi, 7 Mungo, 21 Santoro.ATTACCANTI: 10 Bombagi, 25 Birligea, 36 Gerbi, 29 Kyeremateng, 11 ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Ilto a.Sono cinque gli indisponibili in casa: ai lungodegenti Di Matteo e Minelli, si aggiungono gli infortunati Diakite e Viero, oltre a Vitturini (risentimento muscolare). Inoltre, il club biancorosso ha reso noto che anche l'ultima serie dianti-Covid 19 è risultata essere negativa per i rispettivi Gruppi: la gara di domani è, pertanto, confermata alle ore 15.30.Di seguito la lista completa dei 22:PORTIERI: 12 D'Egidio, 22 Lewandowski, 1 Valentini.DIFENSORI: 19 Bellucci, 18 Lasik, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini, 4 Trasciani.CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 35 Lombardi, 7 Mungo, 21 Santoro.ATTACCANTI: 10 Bombagi, 25 Birligea, 36 Gerbi, 29 Kyeremateng, 11 ...

