Tennis: Matteo Berrettini, rimonta con Garin, è semifinale con Ruud (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini a Madrid perde il primo set, va sotto di un break nel secondo, rimonta e brucia il cileno 5-7 6-3 6-0.Sabato alle 21 la sfida con il norvegese che lo aveva battuto nei quarti a Roma 2020. Madrid il romano numero 10 al mondo, Matteo Berrettini, batte in rimonta nei quarti il cileno Cristian Garin, 25 del ranking, 5-7 6-3 6-0 e vola in semifinale, la seconda di un 1000 in carriera dopo quella di Shanghai. I due si incontravano per la terza volta, con il cileno vincitore in finale a Monaco di Baviera 2019 e il romano sul veloce di Shanghai al secondo turno nello stesso anno. Matteo sabato trova un osso duro, il norvegese Casper Ruud, alla terza semifinale 1000 e ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021)a Madrid perde il primo set, va sotto di un break nel secondo,e brucia il cileno 5-7 6-3 6-0.Sabato alle 21 la sfida con il norvegese che lo aveva battuto nei quarti a Roma 2020. Madrid il romano numero 10 al mondo,, batte innei quarti il cileno Cristian, 25 del ranking, 5-7 6-3 6-0 e vola in, la seconda di un 1000 in carriera dopo quella di Shanghai. I due si incontravano per la terza volta, con il cileno vincitore in finale a Monaco di Baviera 2019 e il romano sul veloce di Shanghai al secondo turno nello stesso anno.sabato trova un osso duro, il norvegese Casper, alla terza1000 e ...

Advertising

InteBNLdItalia : ?? Matteo è in finale al #MMOPEN! ?? #Berrettini batte Ruud e domani sfiderà #Zverev per il titolo! ?? #IBI21 #tennis - Eurosport_IT : Bravissimo Matteo ?????? #EurosportTENNIS | #MadridOpen | #Berrettini - matteo58037618 : RT @lorenzofares: B E R R E T T I N I ???? CHE FAVOLA! Dopo #Sinner ???? a Miami un altro italiano è in FINALE in un #ATP Masters1000 Matteo… - aubelluzzo : RT @federtennis: MATTEO in FINALE a Madrid! ???? Sarà la prima finale in un Masters 1000 per il nostro #Berrettini: domani affronterà Zverev… - pinocerboni : RT @lorenzofares: B E R R E T T I N I ???? CHE FAVOLA! Dopo #Sinner ???? a Miami un altro italiano è in FINALE in un #ATP Masters1000 Matteo… -