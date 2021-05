Spezia-Napoli in streaming | la sfida decisiva in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 8 maggio 2021) Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire. La gara, valida per la 35esima giornata di Serie A, rappresenta un impegno da non sbagliare per entrambe le squadre, che sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. I liguri, infatti, non sono ancora certi della permanenza in L'articolo