Samuele Barbetta | chi è | età | carriera | chi è la fidanzata | vita privata | Instagram | data di nascita | Amici 20

(Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Oggi ampio spazio verrà dedicato ade, in attesa della semifinale, in studio ci saranno il cantante Raffaele Renda e il ballerino, gli ultimi eliminati dal talent.di20: chi è, età,ha 23 anni ed è originario di Padova, ha cominciato ad interessarsi alla danza a 12 anni, studiando le basi dell’hip-hop. Con il tempo ha approfondito tutti gli stili della danza e ha studiato nella scena nazionale ed internazionale. E’ entrato nella scuola di20 grazie all’appoggio di Veronica Peparini che, diversamente dalla Celentano, ha deciso di affidare un banco al giovane ...

Perfezionista sul serio, fino allo sfinimento, Samuele Barbetta, ex ballerino di "Amici 2021", che si è lasciato andare in una lunga intervista al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni'. Oggi lo vedremo di nuovo su Canale 5 ospite nel salotto di Verissimo. Samuele Barbetta, più semplicemente Samuele, è un ballerino, appena eliminato da Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi.