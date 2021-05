Roma, Pau Lopez a Villa Stuart per l'intervento: ecco il periodo di stop (Di sabato 8 maggio 2021) Roma - Questa mattina il portiere della Roma Pau Lopez è stato portato a Villa Stuart per sottoporsi all'intervento alla spalla sinistra per l'infortunio subito una settimana fa nella semifinale d'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)- Questa mattina il portiere dellaPauè stato portato aper sottoporsi all'alla spalla sinistra per l'infortunio subito una settimana fa nella semifinale d'...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Pau Lopez a Villa Stuart per l'intervento: ecco il periodo di stop: Il portiere questa mattina sarà operato d… - teladoiotokyo : Pau Lopez a Villa Stuart per l?intervento alla spalla: Questa mattina Pau Lopez, portiere dell?AS Roma...… - ilRomanistaweb : ??? #PauLopez a Villa Stuart: oggi si opera alla spalla L'estremo difensore giallorosso è arrivato questa mattina ne… - siamo_la_Roma : ?? #PauLopez a @VillaStuart ?? In mattinata l'intervento alla spalla ?? Ecco quanto sarà lungo lo stop - forzaroma : Roma, Pau Lopez a Villa Stuart per l'operazione alla spalla #ASRoma -