Roma, infortunio Pau Lopez: intervento riuscito per il portiere

intervento alla spalla riuscito per il portiere della Roma Pau Lopez: il comunicato Dopo l'infortunio alla spalla patito contro il Manchester United, Pau Lopez si è sottoposto oggi all'operazione chirurgica. La Roma ha comunicato l'esito dell'intervento. «L'AS Roma comunica che Pau Lopez è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico alla spalla destra a seguito della lussazione riportata il 29 aprile scorso durante la sfida di Europa League in casa del Manchester United. L'intervento, eseguito a Villa Stuart dal Prof. Alessandro Castagna, alla presenza del medico sociale del Club Dott. Vincenzo Costa, è riuscito e la prognosi verrà ...

