Returnal | la nuova patch 1 3 6 sistemerà il problema dei salvataggi corrotti

(Di sabato 8 maggio 2021) Gli sviluppatori di Housemarque hanno annunciato che, esclusiva PS5 disponibile da pochi giorni, riceverà a breve una, la quale dovrebbe sistemare ildei, introdotto con l'aggiornamento precedente. Qualche giorno fa, come sicuramente ricorderete,si è aggiornato alla versione 1.3.3, ma lasi è dimostrata particolarmente dannosa, in quanto corrompeva idei giocatori, costringendoli a ricominciare la propria partita da zero. Ciò ha spinto gli sviluppatori a ritirare lae riportare il titolo alla versione precedente. Ora, con l'uscita della1.3.6, ildovrebbe essere risolto. Nonostante questo, ...

