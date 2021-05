Recovery, von der Leyen: “Ci aspettiamo che gli Stati membri completino le ratifiche entro la fine di maggio” (Di sabato 8 maggio 2021) OPORTO – “Ci aspettiamo che gli Stati membri completino le ratifiche (delle risorse proprie necessarie al Recovery, ndr) entro la fine di maggio, è importante per consentire alla Commissione di poter andare sui mercati a giugno” a reperire le risorse: lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine del summit di Porto. Von der Leyen ha spiegato che la Commissione può andare sui mercati solo il mese successivo al completamento delle ratifiche: “Dipende dal mese in cui ratificano, noi possiamo andare sui mercati il mese successivo. Se ratificano il 2 giugno, ad esempio, possiamo andare a luglio”, ha aggiunto. I leader Ue, nel summit sociale di Oporto, si ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) OPORTO – “Ciche glile(delle risorse proprie necessarie al, ndr)ladi, è importante per consentire alla Commissione di poter andare sui mercati a giugno” a reperire le risorse: lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, al termine del summit di Porto. Von derha spiegato che la Commissione può andare sui mercati solo il mese successivo al completamento delle: “Dipende dal mese in cui ratificano, noi possiamo andare sui mercati il mese successivo. Se ratificano il 2 giugno, ad esempio, possiamo andare a luglio”, ha aggiunto. I leader Ue, nel summit sociale di Oporto, si ...

