RAI2 DIVENTA RAIGIRO | IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA OGNI GIORNO TAPPE | SPECIALI E COMMENTATORI

(Di sabato 8 maggio 2021) Un impegno senza precedenti della Rai per il2021. La grande novità dell’edizione 2021 del– che torna nella sua collocazione classica nel mese di maggio, dopo lo slittamento ad ottobre dell’anno scorso – sarà infatti proprio lano stop, dal primo all’ultimo km, dalla prima all’ultima tappa. Villaggio di Partenza (Raisport+HD), un’ora prima del via ditappa. La trasmissione, in onda su Rai Sport+HD, vivrà i 60 minuti che precedono la partenza ditappa in tutti i suoi aspetti: l’eccitazione, l’emozione, le speranze e i timori dei corridori, l’atmosfera, i colori e i profumi del Villaggio allestito in prossimità del foglio firma, la cultura, la storia di quei luoghi, le tattiche, gli spunti e i possibili sviluppi della corsa. Condurrà Tommaso ...