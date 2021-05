Qual è l’origine della Festa della Mamma

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Quando si festeggia la2021 e perché?i sono le origini di questain Italia e nel mondo?è la storia? Fin dall’antichità la maternità è sempre stata celebrata: greci e romani festeggiavano la fertilità con feste dedicate a diverse divinità femminili, come la dea Rea, madre di tutti gli Dei in Grecia e la divinità Cibele, soprannominata la Magna Mater a Roma e in questa occasione erano le mamme al centro. Con la nascita del Cristianesimo la Madonna è stata l’unicafesteggiata: “Madre di Dio”, Theotokos, è il titolo attribuito ...