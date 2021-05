Playoff Serie C 2021: il tabellone e i risultati (Di sabato 8 maggio 2021) Al via i Playoff di Serie C 2021, saranno settimane di fuoco con ventotto squadre coinvolte che andranno a caccia di un posto in Serie B, l’ultimo messo in palio. Sarà un percorso arzigogolato come ogni anno, frutto di incastri, griglie e tanti turni da giocare per arrivare all’obiettivo di un’intera stagione: ecco dunque il tabellone completo e tutti i risultati della post season. PRIMO TURNO GIRONE A Lecco-Grosseto Pro Patria-Juventus U23 Albinoleffe-Pontedera GIRONE B Matelica-Sambenedettese Triestina-Virtus Verona Cesena-Mantova GIRONE C Palermo-Teramo Catania-Foggia Juve Stabia-Casertana SECONDO TURNO GIRONE A Pro Vercelli-Da definire Da definire-Da definire GIRONE B Feralpisalò-Da definire Da definire-Da definire GIRONE C Bari-Da definire Da definire-Da definire PRIMO TURNO FASE ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Al via idi, saranno settimane di fuoco con ventotto squadre coinvolte che andranno a caccia di un posto inB, l’ultimo messo in palio. Sarà un percorso arzigogolato come ogni anno, frutto di incastri, griglie e tanti turni da giocare per arrivare all’obiettivo di un’intera stagione: ecco dunque ilcompleto e tutti idella post season. PRIMO TURNO GIRONE A Lecco-Grosseto Pro Patria-Juventus U23 Albinoleffe-Pontedera GIRONE B Matelica-Sambenedettese Triestina-Virtus Verona Cesena-Mantova GIRONE C Palermo-Teramo Catania-Foggia Juve Stabia-Casertana SECONDO TURNO GIRONE A Pro Vercelli-Da definire Da definire-Da definire GIRONE B Feralpisalò-Da definire Da definire-Da definire GIRONE C Bari-Da definire Da definire-Da definire PRIMO TURNO FASE ...

