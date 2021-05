Omofobia: Zan a iniziativa Circolo milanese 02Pd (Di sabato 8 maggio 2021) Il deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell' omonimo disegno di legge contro l'omotransfobia, ha preso parte questa mattina ad un'iniziativa del Circolo milanese 02Pd. Ha partecipato ad un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Il deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell' omonimo disegno di legge contro l'omotransfobia, ha preso parte questa mattina ad un'del. Ha partecipato ad un ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Ddl Zan, lo scontro tra Susanna Ceccardi e Costantino della Gherardesca: 'L'omofobia è radicata nella vostra cultur… - repubblica : Omofobia, al Senato sarà discusso solo il ddl Zan e non quello del centrodestra - LegaSalvini : ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato o… - patriziafrezzat : RT @tempoweb: 'Minacce per chi dissente dalla legge Zan', la terribile denuncia del capogruppo leghista #massimilianoromeo #ddlzan #iltemp… - globalistIT : -