LIVE Giro d'Italia, cronometro Torino in DIRETTA: tocca a Ganna, Affini sogna la vittoria! (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 16.51 Il neozelandese Bennett, uomo di classifica della Jumbo-Visma, chiude in 9'28", stesso tempo di Nibali. 16.50 La classifica prima della partenza di Evenepoel e Ganna. 1 Affini Edoardo 8:58 57.600 2 FOSS Tobias 9:00 57.321 3 ALMEIDA João 9:05 56.821 4 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804 5 VAN EMDEN Jos 9:06 56.718 6 WALSCHEID Max 9:07 56.607 7 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.3038 MOSCON Gianni 9:11 56.212 9 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116 10 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807 16.48 Benissimo Bettiol, solo 2? di ritardo all'intermedio! A cronometro sa farsi valere quando è in forma! 16.47 Jai Hindley chiude in 9'33", ha fatto 5? peggio di Nibali. Ha perso 28? da Joao Almeida. 16.45 Manca poco al termine di questa ...

